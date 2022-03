Complexo de lazer e esportes do bairro Monte Verde inaugura amanhã (25)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Será realizada nesta sexta-feira (25), às 18h30, a inauguração do novo Complexo de Lazer e Esporte “Olivino Martins de Alvarenga – Chico Corredor”, no bairro Monte Verde. A área de 6.600 m², agora, conta com um campo society, uma quadra de vôlei, quadra de peteca, um parquinho infantil e academia ao ar livre. No entorno foi feita uma pista de caminhada de aproximadamente 600 metros, construída uma pista de Bike, ‘Pump Track’, uma quadra de Espirobol e um novo espaço de convivência.

O trabalho conjunto, uniu esforços de diversas secretarias municipais, o setor de Obras, Serviços Públicos, Defesa Social, DME, DMAE e a secretaria de Esportes, estiveram juntos para a estruturação deste novo espaço.

Foi promovido um trabalho paisagístico, com inúmeras mudas de árvores de diversas espécies frutíferas e outras, que completam o paisagismo no local. O complexo conta com nova iluminação, para que a comunidade possa utilizar com segurança a área, também no período noturno.

CHICO CORREDOR

No espaço, ficará eternizada como homenagem, uma das personalidades históricas do Esporte de Poços de Caldas. Olivino Martins de Alvarenga, mais conhecido como “Chico Corredor”, ou “Seu Chico”, por mais de 40 anos, dedicou sua vida ao esporte. Treinava crianças para diversas competições e corridas como a “São Silvestrinha”.

Nascido na cidade de Poço Fundo (MG), Chico recebeu o título de cidadão poços-caldense em 1970 e chegou a ser convocado para a seleção brasileira de atletismo em 1990. Deu aula de atletismo para crianças e adolescentes nos projetos “Amanhã” e “Correr é Viver”. Dizia sempre que formava principalmente cidadãos, com o objetivo de incentivar os estudos dos jovens.

Chico morreu no dia 22 de fevereiro de 2017, aos 77 anos e o espaço receberá seu nome.

ATIVIDADES

No dia da inauguração (25/03 às 18h30) a secretaria de Esportes vai promover diversas atividades em comemoração à data.

No novo Campo Society, será realizado um torneio de futebol Sub-12 com 13 equipes da cidade, participantes. Será também promovida uma apresentação de BMX e um aulão de Ritmos. Grupos de corrida também irão promover dentro da inauguração, atividades na Pista de Cooper/caminhada, do complexo.