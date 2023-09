Ruas do centro ficam interditadas para desfile de 7 setembro na quinta

Por conta do desfile de 7 de Setembro na quinta-feira, algumas ruas da área central da cidade ficarão parcialmente interditadas. Motoristas devem evitar, no período da manhã, o entorno da Praça Pedro Sanches e os seguintes cruzamentos:

– Francisco Salles com Mato Grosso

– Rio Grande do Sul com Francisco Salles

– Francisco Salles com Assis Figueiredo

– Pernambuco com Assis

– Assis com São Paulo

– Prefeito Chagas com Praça Pedro Sanches

– Rio de Janeiro com Praça Pedro Sanches

– Goiás com Paraíba

– Minas Gerais com Paraíba

– Ponte da Fepasa

Equipes da Guarda Municipal e do Demutran vão atuar nas imediações durante o evento.

