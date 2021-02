Saiba como está a vacinação contra Covid em Poços de Caldas

Desde que as primeiras doses da vacina contra a COVID-19 chegaram na cidade, o município já conseguiu imunizar os primeiros grupos etários preconizados pelo Ministério da Saúde. Na segunda(22) e terça(23), serão aplicadas a 2ª dose do imunizante nos profissionais de saúde.

Ao todo, 5.951 profissionais de saúde já foram vacinados, incluindo:

– Trabalhadores dos hospitais (públicos e privados) que realizam atendimento de COVID-19: todos os trabalhadores de saúde;

– Trabalhadores do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipes de remoção de pacientes com suspeita de Covid-19;

– Trabalhadores dos serviços de atendimento hospitalar e pré-hospitalar de urgência e emergência (UPAs e Pas);

-Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e Centros de Referência COVID-19;

– Trabalhadores da área da saúde de serviços especializados que atuam na prestação de serviços às unidades COVID-19,como clínicas de imagens e outros serviços terceirizados dentro da própria instituição; trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados) que realizam a coleta de amostra de Covid-19, demais trabalhadores de laboratório;

-Trabalhadores das Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e órgãos estaduais de saúde que, em razão de suas atividades, tenham contato com o público;

-Cuidadores de Idosos;

Também já foram imunizados 194 idosos que residem em Instituições de Longa Permanência de Longa Permanência, 667 idosos com idade acima de 90 anos e 04 pessoas com deficiência residentes em residências inclusivas (institucionalizadas).

