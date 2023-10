SAJ Itinerante: Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas realiza atendimentos gratuitos no Cras da zona leste neste sábado (28)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, e o Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) do curso de Direito da PUC Minas realizarão, neste sábado (28), atendimentos do projeto SAJ Itinerante, com o intuito de orientar e sanar as dúvidas da população sobre questões jurídicas. A iniciativa chega ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Leste I, na Rua Coronel Virgílio Silva, 2444, no Bairro Vila Nova, com atendimentos das 9h às 12h.

O objetivo do projeto é levar aos moradores da cidade o conhecimento de seus direitos e deveres, para exercerem de modo consciente a sua cidadania. A Procuradora Geral do Município, Vanessa Gavião, ressalta a importância do projeto para o município. “Ações como essa levam informação e entendimento a todos, possibilitando, assim, a diminuição de prejuízos em algumas situações. No local, estarão presentes advogados e estudantes de Direito”, informa.

O Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) da PUC Minas campus de Poços de Caldas foi inaugurado em 24 de agosto de 1999, visando a prestar assistência jurídica aos que não possuem condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios. Professores de Direito supervisionam e auxiliam alunos do curso, a partir do 7° Período, em demandas cíveis, familiares, sucessórias e criminais, por meio de atendimento gratuito e de qualidade à comunidade.

Inicialmente, todos que procuram o SAJ passam por uma triagem, que tem o objetivo de averiguar as reais condições financeiras dos interessados. Selecionado, o cliente agenda um atendimento jurídico, que é realizado por um grupo de cinco estudantes de Direito, orientado por um professor. Caso seja necessário entrar com um processo na Justiça, o acompanhamento é feito durante toda a ação pela equipe de alunos e professores.

Serviço

Serviço de Assistência Judiciária – SAJ Itinerante

Data: 28/10/2023 – sábado

Horário: das 9h às 12

Local: CRAS Leste – Rua Coronel Virgílio Silva, 2444 – Bairro Vila Nova.