SAMU conta com telefones alternativos para atendimento emergencial

A Prefeitura reforça que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) conta com a disponibilidade de dois números adicionais para contato direto. Além do tradicional 192, os cidadãos podem ligar para os números fixos 3697-4228 ou 3697-4019 em casos de emergência médica.

O SAMU ressalta a importância de manter esses números à disposição em locais de fácil acesso, como em casa, no local de trabalho ou gravados nos contatos do telefone celular. Ter essas opções adicionais de contato pode ser crucial em situações onde cada segundo conta.

