Santa Casa é referência no atendimento de vítimas de violência sexual em Poços de Caldas

A Secretaria de Estado e Justiça de Segurança Pública vem trabalhando na diminuição dos casos de violência sexual. De acordo com os registros divulgados pelo Observatório de Segurança Pública (Sejusp) em 2018 foram 55 casos – entre estupro consumado, estupro tentado, estupro de vulnerável consumado e estupro de vulnerável tentado -, no ano seguinte foram 30 casos e em 2020, até o final de novembro, 25 casos foram registrados em Poços de Caldas.

Para o órgão, um dos motivos para essa queda é o trabalho voltado para a segurança da mulher, aliado à políticas públicas de combate a violência em todo o Estado. Mas além da prevenção, precisamos também de um local para acolhimento dessas vítimas, onde possam receber atendimento médico e apoio psicológico.

O Hospital Santa Casa de Poços de Caldas é referência no atendimento de vítimas de violência sexual desde 2018. “Cabe destacar que, nesses casos, a Santa Casa é a porta de entrada para o atendimento tanto da rede pública como da rede privada. Mesmo que a vítima tenha algum tipo de convênio médico, ela será encaminhada para a Santa Casa, que está preparada para prestar o atendimento técnico adequado”, informa a diretora técnica da Secretaria Municipal de Promoção Social, Valéria Castilho.

Referência

A indicação da Santa Casa como hospital referência para atendimento nos casos de violência sexual foi um grande avanço. Um documento modelo foi elaborado para ser preenchido pela equipe técnica da Santa Casa em todos os casos de violência sexual atendidos, com o encaminhamento ágil e adequado das vítimas para os outros serviços necessários.

Mulheres, crianças e adolescentes vítimas desse tipo de violência são encaminhadas para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), onde funcionam o Núcleo da Mulher e o PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos). Todos os casos precisam ser encaminhados, ainda, ao Programa IST/Aids, da Secretaria Municipal de Saúde, para a continuidade da profilaxia e tratamento, quando necessário.

“Esse diálogo em rede é de grande importância e os ajustes são necessários para garantir um atendimento digno a mulheres, crianças e adolescentes em situação de violação de direitos”, destaca a psicóloga do CREAS, Tatiana Fernandes Vieira Veloso.

CREAS

O CREAS é um equipamento que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e realiza atendimento nas situações de violação de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. O atendimento pode ser feito por demanda espontânea. Basta se dirigir ao CREAS (Rua Laguna, 820 – Jardim dos Estados), das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou entrar em contato pelo telefone 3697-2626.

