Santa Rita e Nova Aurora disputam final da série B do Futebol Amador

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A série B do Campeonato de Futebol Amador chega ao fim no próximo domingo (12). Os times do Santa Rita e do Nova Aurora jogam pelo título, às 10h15, no estádio municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, na zona oeste.

Mais cedo, às 8h15, acontece a disputa pelo terceiro lugar entre EC Real e Independente. Os dois jogos têm entrada gratuita e podem ser acompanhados pela população.

O Campeonato de Futebol Amador começou em setembro, com 32 times jogando também na série A. As partidas têm agitado os campos da cidade. A série A está na oitava rodada, com final marcada para o dia 9 de dezembro.

O evento é uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes com a Associação de Árbitros de Poços de Caldas e a Liga Poços-caldense de Futebol.

Programação

Domingo – Dia 12

8h15 – 3º lugar: EC Real x Independente

10h15 – Final: Santa Rita x Nova Aurora

Ronaldão