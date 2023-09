Sargento da Polícia Militar de Poços de Caldas recebe medalha Presidente Juscelino Kubitschek

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, concedeu a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, ao Sargento da Polícia Militar de Poços de Caldas, José Luiz de Azevedo Júnior. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, 12, na cidade de Diamantina/MG.

A Medalha JK foi criada pela Lei 11.902, de 1995, e foi entregue pela primeira vez em 1996. A cerimônia é realizada anualmente no dia do aniversário do ex-presidente, nascido em 12 de setembro de 1902.

O objetivo é premiar o mérito cívico de personalidades e entidades que prestem serviços de excepcional relevância à coletividade, que contribuam para o crescimento das instituições políticas e governamentais, assim como para o desenvolvimento do município, do Estado ou do País.