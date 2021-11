“Saúde também é coisa de homem” é tema da campanha Novembro Azul

A presidente da Associação Lenços ao Vento (ALV), Patricia Gil e a diretora financeira da entidade, Vanessa Dias, estiveram neste semana na Santa Casa de Poços para divulgar a campanha “Saúde também é coisa de Homem”, referente ao Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata.

Na ocasião, elas presentearam com a bela camiseta da campanha o superintendente da Santa Casa, Ricardo Sá, o enfermeiro responsável pela Unacon, Guilherme Tavares e o assessor de Comunicação do Hospital, Rafael Pasqua.

“A Campanha ‘Saúde também é coisa de Homem’ foi idealizada pela Associação Lenços ao Vento e tem como intuito principal custear exames de PSA para pacientes homens e realizar o rastreamento precoce do tumor de próstata. Este é o segundo ano da campanha, que também utiliza esta iniciativa para a compra de material curativo, medicamentos de baixo custo, entre outras necessidades desse público”, explica Patricia Gil.

Quem quiser contribuir com a campanha é só adquirir as camisetas no valor de R$29,90 na Associação Lenços ao Vento, que fica na Rua Minas Gerais 60, em frente à Unacon.

ALV

A Associação Lenços ao Vento é uma instituição sem fins econômicos que hospeda, apoia e promove a saúde e bem estar de pacientes oncológicos e renais crônicos. De segunda à sexta-feira, das 11h às 13h, a Associação distribui refeições gratuitas para pacientes e seus acompanhantes que passaram por atendimento na Unacon ou na Hemodiálise.

Durante o período do tratamento, todo paciente poderá fazer utilização de alguns benefícios como: doação de cestas básicas, cestas verdes, aquisição de materiais hospitalares, suplementos alimentares, medicamentos, apoio psicológico, jurídico, nutricional, assistencial, distribuição de perucas, lenços, turbantes, próteses mamárias externas, Kits pós operatórios e etc.

“A Associação Lenços ao Vento é uma instituição que não recebe qualquer incentivo financeiro de natureza governamental, para a realização deste trabalho. Contamos apenas com mão de obra voluntária e toda a renda obtida é feita através de eventos, bingos, almoços beneficentes, rifas e doações espontâneas. Estes são alguns recursos que a Associação utiliza para seguir em frente com nossos projetos e nossa missão: transformar dias de luta em dias de glória”, finaliza Patricia Gil.

