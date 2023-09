Secretaria de Saúde comemora meta atingida de imunização antirrábica no município

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A primeira fase da Campanha de Vacinação Antirrábica, realizada desde o dia 7 de agosto na Zona Rural, e 19 de agosto na área urbana, mobilizou agentes do setor de Vigilância Sanitária e toda a população. Cerca de 23.772 animais acima de 3 meses de idade foram imunizados contra a raiva, doença progressiva aguda e letal no encéfalo.

Mais de 18.850 cães e 4.911 gatos foram vacinados contra a raiva durante a campanha, atingindo 95,9% de animais vacinados, com a expectativa de 24.789 animais. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la. Entre os principais sintomas da raiva canina estão a agressividade, salivação excessiva, paralisia e mudanças de comportamento. Por isso, a importância de vacinar cães e gatos onde, além de protegê-los, também se preserva a saúde dos munícipes.

De acordo com Jorge Miguel Ferreira do Lago, coordenador da Vigilância Ambiental, a meta e o objetivo já foram conquistados. “Encerramos no último sábado nossas atividades na área central, que somadas às duas semanas de vacinação no município, conseguiram atingir as metas estabelecidas. Tudo ocorreu dentro da normalidade e os números de animais imunizados foram satisfatórios” informou o coordenador.

A segunda fase da campanha será iniciada na próxima semana nas residências, com número elevado de animais e deve ser finalizada em 10 dias.