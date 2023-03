Secretaria de Saúde faz aquisição de 50 itens para fisioterapia respiratória

Alice Dionisio

A fisioterapia respiratória é um conjunto de técnicas manuais que podem ser preventivas ou curativas e tem como objetivo mobilizar secreções, melhorar oxigenação do sangue, promover reexpansão pulmonar, diminuir o trabalho respiratório, reeducar a função respiratória e prevenir complicações.

Pensando nisso, a secretaria de saúde, por meio do setor de regulação de fisioterapia fez a aquisição de 54 equipamentos direcionados para fisioterapia respiratória.

Sendo 09 Circuitos de Ventilação Mecânica Não Invasiva, Respiron (inspirômetro de incentivo) 20 unidades, Shaker (exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica de oscilação oral de alta frequência) 15 unidades e Power breathe (é um aparelho utilizado no treinamento muscular inspiratório) 10 unidades.

O Regulador de Fisioterapia da Secretaria de Saúde, João Carlos Naldoni Jr falou sobre a importância da aquisição dos equipamentos. “Os equipamentos de fisioterapia respiratória são imprescindíveis para o acompanhamento e o tratamento fisioterapêutico de urgência e emergência e vão agregar qualidade e efetividade na fisioterapia realizada nesses serviços. Equipamentos como power breathe e a Ventilação Mecânica Não Invasiva representam o que ha de mais atual em fisioterapia respiratória auxiliando muitas vezes a evitar a entubação do paciente em crise respiratória ou a insuficiência respiratória, um grande investimento na qualidade dos serviços.”

Os novos equipamentos foram distribuídos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Hospital Municipal Dona Margarita Morales e Hospital São Domingos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.