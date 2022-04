Secretaria de Saúde vai atualizar cartão do SUS durante Festa do Trabalhador

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Atualizar o Cartão Nacional do SUS é essencial para garantir acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde, como consultas, exames, remédios, internações hospitalares, entre outros.

Durante a Festa do Trabalhador 2022 que acontecerá no próximo domingo (1º), uma equipe da secretaria de Saúde realizará a atualização do Cartão do SUS. Para atualização, é necessário RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

A atualização poderá ser feita no Parque Municipal Antônio Molinari, Zona Oeste de Poços e também na Zona Sul, no Parque Ecológico, das 10h ás 18h.

Festa do Trabalhador

No dia 1º de maio, com o intuito de comemorar o dia do Trabalhador, serão ofertadas diversas atividades de lazer, e também unir inúmeros serviços prestados pelo município em um só lugar, a festa contará de fato com uma super programação simultânea.

Estão envolvidas nesse projeto as secretarias de Esportes e Lazer; Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET); Turismo; Defesa Social; Cultura; Saúde; Serviços Públicos; Promoção Social; Obras; Comunicação Social; DMAE; DME e Polícia Militar.