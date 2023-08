Projeto Capacita Poços alcança 100% de ocupação em vagas impulsionando o desenvolvimento profissional na região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas anunciou o alcance de um marco significativo no âmbito do desenvolvimento econômico e da qualificação profissional da região. O Projeto Capacita Poços, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, obteve um sucesso notável ao preencher a totalidade das vagas disponíveis em seus cursos de iniciação profissional em fundamentos da fabricação de cerâmica e aperfeiçoamento em processos de fabricação para cerâmica branca.

A concretização do preenchimento total das vagas é um indicador sólido de comprometimento da administração municipal em atender às demandas do mercado local, especialmente aquelas relacionadas às produções instaladas no Distrito Industrial da cidade. A qualidade e relevância dos cursos oferecidos pela Capacita Poços se mostraram tão interessantes que todos os lugares foram necessários, demonstrando a excitação dos moradores da região em aprimorar suas habilidades e conhecimentos.

Franco Martins, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, expressou sua alegria com os resultados alcançados: “O projeto foi um sucesso, estamos muito felizes com o resultado. Em breve, disponibilizaremos outros cursos, ampliando nosso alcance para mais de 120 vagas no município , abordando diferentes áreas”. A visão de futuro expressa pelo Secretário revela um compromisso contínuo com o avanço profissional da população, buscando diversificar as oportunidades de capacitação e atender a uma gama ainda mais ampla de interesses e necessidades profissionais.

O Projeto Capacita Poços se destaca como um exemplo notável de colaboração entre administração pública e instituições parceiras. Além de expandir as opções de qualificação, o projeto também se esforça para enriquecer a oferta de cursos e treinamentos adequados às exigências específicas do mercado local. Isso não apenas melhora as perspectivas de emprego dos participantes, mas também fortalece a economia local ao fornecer profissionais altamente treinados para a indústria local.