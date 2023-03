Secretário e Secretário Adjunto de Saúde realizam visita à PUC Minas

Alice Dionisio

Na manhã de sexta-feira (17), o secretário de saúde Thiago Mariano acompanhado do secretário adjunto Carlos Almeida realizaram uma visita à Puc Minas Poços de Caldas.

O intuito da visita foi conhecer o trabalho realizado pela universidade na cidade e também reafirmar a parceria entre a PUC Minas Poços de Caldas e a Secretaria de Saúde ligada ao plano de contrapartida, firmado na instalação do Curso de Medicina do Campus, em 2017.

Durante a visita, foram apresentadas as ações já realizadas e os novos projetos que serão executados. Os secretários também conheceram toda estrutura da universidade e puderam ver possibilidade de inserção dos alunos na rede pública de saúde.

O secretário de Saúde Thiago Mariano reforçou a importância da parceria. “Temos uma estrutura acadêmica na PUC Minas muito satisfatória e que contribui muito com a secretaria de Saúde. Os alunos podem ter experiências na rede pública e oferecer um atendimento de qualidade à população. Essa parceria oferta um ganho enorme para o município.”

A visita foi acompanhada pelo pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, prof. Iran Calixto Abrão e pelo professor Fabiano Costa Teixeira.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.