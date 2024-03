Polícia Militar apreende réplica de arma de fogo em Poços de Caldas

No final da tarde de ontem, 05, por volta das 16h40min, a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma situação envolvendo a exibição de uma arma de fogo tipo pistola por um indivíduo no pátio da Igreja São Benedito, em Poços de Caldas. Segundo relatos, o suspeito, descrito como um homem de cor parda, trajando uma camiseta branca, bermuda cinza e boné amarelo, teria mostrado a arma para transeuntes na área.

Após receberem o alerta, as equipes policiais prontamente iniciaram uma busca pelo suspeito. Foi a equipe do Tático Móvel que avistou um indivíduo correspondente à descrição fornecida e procedeu com a abordagem. Apesar de uma busca pessoal inicial não revelar nenhum item suspeito, uma revista em sua mochila revelou uma réplica de pistola na cor preta, desprovida de qualquer identificação.

Ao ser questionado sobre a posse do objeto, o indivíduo, identificado como um homem de 51 anos alegou ter sido ameaçado por usuários de drogas em um estabelecimento comercial horas antes e portava a réplica com a intenção de intimidá-los. Contudo, não houve apresentação de vítimas ou qualquer crime cometido pelo abordado.

Diante da situação, o suspeito foi liberado na presença das testemunhas, enquanto a réplica da arma foi apreendida pelas autoridades competentes para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM

