Segunda dose da Pfizer começa a ser aplicada em Poços de Caldas

Todas as pessoas que receberam a 1ª dose da vacina contra COVID-19 Pfizer dia 25/05 já estão aptas para receber a 2ª dose do imunizante nesta terça-feira (17), exclusivamente na Urca.

Na quarta-feira (18), as pessoas que receberam a 1ª dose dia 26/05 poderão receber a dose de reforço. Já na quinta-feira (19), as pessoas que receberam a 1ª dose dia 27/05 serão contempladas com o imunizante.

CRONOGRAMA:

17/08 – Pessoas que receberam a 1ª dose dia 25/05

18/08 –Pessoas que receberam a 1ª dose dia 26/05

19/08 – Pessoas que receberam a 1ª dose dia 27/05

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos necessários para a imunização são: documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

– Central de Vacina da Urca– 08h às 17h

