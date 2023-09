Segunda edição do Xô Dodói acontece no próximo (23), na zona oeste

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria de Saúde realiza, no sábado (23), mais uma edição da Campanha Xô Dodói, com o objetivo de promover a atualização dos cartões vacinais de crianças e adultos, visando a ampliação da cobertura vacinal no município, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer. O local de mobilização será na Escola Municipal João Pinheiro, das 8h às 11h.

Serão atualizadas vacinas contra Covid-19, influenza, febre amarela, poliomielite, HPV, hepatite A, tríplice bacteriana, triviral, pentavalente, varicela, pneumocócica e meningocócica.

Além de promover proteção, o evento também será um momento de descontração, com brinquedos, pipoca e algodão-doce para atrair os pequenos para a vacinação. Na primeira edição da campanha, 103 pessoas foram imunizadas.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que o engajamento da população é fundamental para que o município se mantenha livre de doenças que podem levar à morte ou deixar sequelas. Compareça às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Vem vacinar, brincar e crescer saudável!