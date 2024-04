Selo Clássicos no Marquise exibe trilogia “Batman: O Cavaleiro das Trevas”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Filmes dirigidos pelo ganhador do Oscar, Christopher Nolan, entram em cartaz a partir de 18/04 com pré-venda já disponível

O Cine Marquise Ultravisão exibe a partir de 18 de abril os filmes da trilogia “Batman: O Cavaleiro das Trevas” pelo selo Clássicos no Marquise. A iniciativa, liderada pelo Cine Marquise de São Paulo, é levada para outros cinemas de rua como o Cine Passeio, em Curitiba. O selo tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público um grande sucesso do cinema. Entre os filmes já exibidos estão: “Pulp Fiction”, “Um Sonho de Liberdade”, “2001: Uma Odisséia no Espaço”, “Psicose”, a trilogia de “O Senhor dos Anéis”, e “Cidade de Deus”.

Conhecido por explorar o universo do Batman de maneira sombria e mais realista do que comumente retratado em filmes de herói, Christopher Nolan recebeu duas indicações na categoria de Melhor Diretor ao Oscar e levou a primeira estatueta este ano, por “Oppenheimer”, longa ganhador de outras seis categorias na premiação. A trilogia de “Batman: O Cavaleiro das Trevas” recebeu ao todo nove indicações ao Oscar e foi ovacionada pela crítica, tida até hoje como uma das melhores adaptações de heróis para o cinema.

Os longas “Batman Begins”, “Batman: O Cavaleiro das Trevas” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” consagraram atores por suas performances, com Christian Bale no papel de Batman, Heath Ledger (Coringa), além de Morgan Freeman, Gary Oldman, Marion Cotillard, Anne Hathaway, e o recém premiado Melhor Ator no Oscar 2024, Cillian Murphy.

Os sucessos revisitam a trajetória de Bruce Wayne através de uma perspectiva cinematográfica e sombria, assinaturas conhecidas do diretor, desde a sua infância e a perda dos pais até os seus últimos dias como Batman.

Serviço

18/04: Batman Begins

25/04: Batman: O Cavaleiro das Trevas

02/05: Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Local: Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

Ingressos no site do Cine Marquise – cinemarquise.com.br ou na bilheteria do cinema