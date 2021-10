Incubadora Social oferece três novas oficinas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Incubadora Social de Poços de Caldas, que funciona no prédio do Terminal Rodoviário, está com inscrições abertas para três novas oficinas, realizadas em parceria com projetos socioassistenciais que contam com patrocínio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social. Os interessados nos cursos de marketing digital, estamparia e costura criativa “upcycling” devem entrar em contato pelo telefone 3715-3971. Cabe ressaltar que, para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único de Assistência Social ou dentro dos critérios da Incubadora Social.

O curso de marketing digital “Beabá das Redes” foi desenvolvida com o objetivo de ensinar sobre Facebook, Instagram e WhatsApp Business, além de técnicas de Comunicação e Produção de Conteúdo. É voltada para quem tem interesse em usar as redes sociais com finalidades profissionais, auxiliando nas vendas de seus produtos, por exemplo. O curso será realizado às terças-feiras, das 13h30min às 15h30min, presencialmente na Incubadora Social ou online pelo Google Meet. Para participar, é preciso ter celular smartphone e internet móvel.

Já no curso de estamparia “Crie e estampe você mesmo” serão trabalhadas as linguagens do Stencil, Xilogravura, Serigrafia e Sublimação. O curso acontecerá toda segunda-feira, das 13h30 às 16h30, na sede da Incubadora Social.

A oficina “Recriar através de resíduos têxteis – Costura Criativa a partir da técnica de Upcycling” tem como objetivo propiciar um espaço de desenvolvimento de habilidades de técnicas de criação, design e costura visando à inclusão produtiva. Com a técnica do “upcycling” (reutilização criativa), o custo para produzir os novos produtos é baixo, já que partes de itens que serão utilizados são resíduos, sem a necessidade de investir em peças novas. O curso será realizado toda sexta-feira, das 13h30min às 16h30min, na Incubadora Social, e é necessário conhecimento de costura básica.

Inscrições

As inscrições são gratuitas, voltadas para o público-alvo da Incubadora Social e devem ser realizadas somente pelo telefone 3715-3971. O público-alvo do programa é formado por adultos a partir de 18 anos em situação de risco, vulnerabilidade econômica e/ou social, atendidos e encaminhados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, por meio de seus serviços CRAS, CREAS e Centro POP, organizações da sociedade civil parceiras e rede intersetorial, como pequenos produtores, artesãos e prestadores de serviço que apresentam necessidades de potencialização e aperfeiçoamento dos processos de autogestão na produção de bens e serviços, comercialização, consumo e acesso ao crédito.

A Incubadora

A Incubadora Social oferece oficinas de capacitação, qualificação e formação profissional em diversas áreas e assessoria técnica para aperfeiçoamento e gestão do trabalho. Além dos cursos e dos materiais, também são oferecidos suporte e espaço para que os atendidos possam vender seus produtos e divulgar seus serviços, tanto em espaços físicos como em plataformas online.