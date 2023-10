Seminário em Defesa da Escola Pública acontece nesta terça e quarta em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça e quarta-feira, 24 e 25 de outubro, Poços de Caldas realiza o I Seminário em Defesa da Escola Pública, iniciativa desenvolvida em parceria pelo Conselho Municipal de Educação (CME), Secretaria Municipal de Educação (SME), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) campus Poços de Caldas.

A participação é gratuita e o evento acontece no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, a partir das 19h. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/iB6W9zsWeLGPPvhj6. O seminário é voltado para todos os profissionais que atuem na escola pública de qualquer esfera – municipal, estadual ou federal – e de qualquer nível de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Superior. Haverá certificação pelo Centro de Referência do Professor (Cerpro), da Secretaria Municipal de Educação.

O seminário foi idealizado com o objetivo de propiciar um espaço de escuta e trocas de experiências de profissionais da Educação pública envolvendo as etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. A ideia é divulgar as boas práticas que ocorrem na escola pública, compartilhar vivências exitosas e contribuir com a formação docente.