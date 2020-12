Sérgio Azevedo faz um balanço de como foi a administração e os desafios em 2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito Sérgio Azevedo deu uma entrevista exclusiva ao site TV Poços, onde fez um balanço sobre a administração no mandato 2017-2020, mas principalmente sobre os desafios que encontrou neste último ano, com a pandemia do Coronavírus. Ele aproveitou ainda para falar sobre a segunda onda do vírus em nosso município, um possível fechamento do comércio novamente, como se recuperou da Covid e os planos para o próximo mandato, já que foi o primeiro prefeito reeleito de Poços de Caldas.

Confira na íntegra:

Site TV Poços – 2020 foi um ano atípico. Como você avalia a administração durante este período?

Eu acredito que foi um ano muito atípico e pegou todos os gestores de surpresa. Porém, nós conseguimos com a ajuda do Comitê de Saúde – extremamente comprometido e capacitado -, que nos assessorou nas decisões a serem tomadas e que possibilitou que Poços de Caldas pudesse passar de forma razoável por essa pandemia, mantendo índices bons de UTI, conseguindo atender todas pessoas, executando um bom procedimento apesar de todas as dificuldades de 2020.

Site TV Poços – A pandemia pegou muita gente de surpresa. Quais os impactos que ela causou em nosso município?

Os impactos da pandemia foram imensos, principalmente na parte econômica. Muitas empresas fecharam, pessoas perderam empregos, principalmente por Poços ser uma cidade turística, tudo que estava ligado ao turismo sofreu demais. Mas graças a Deus já está recuperando e a expectativa é que em 2021, completando em 2022, seja um período de grande recuperação, não só no setor turístico, mas em todos os setores da economia brasileira e poços-caldense.

Site TV Poços – Como você avalia a atual economia de Poços de Caldas?

A economia de Poços passa por problemas assim como o país e o mundo todo. Alguns segmentos sofrendo mais que outros, mas já se recuperando. Inclusive com falta de insumos, porque as indústrias precisam aumentar a sua capacidade para voltar a fornecer dentro das condições que eram antes. A gente acredita que isso vai trazer um crescimento acentuado nesse primeiro ano pós-pandemia. Essa é a nossa expectativa, está se desenhando isso, Poços de Caldas já tem recuperado empregos sistematicamente há quatro meses, liderando aqui no sul de Minas a recuperação de empregos. Esperamos que isso possa continuar e melhorar, graças ao projeto que fizemos também junto à Secretaria de Desenvolvimento, com os empresários da cidade participando. Tenho certeza que vai ajudar demais, para que Poços possa recuperar esses postos de trabalho perdidos gerar ainda mais empregos.

Site TV Poços – Você foi o primeiro prefeito reeleito na história da nossa cidade. Para o próximo mandato, que pretende melhorar, mudar e/ou continuar mantendo?

Eu tive a honra de ser o primeiro prefeito reeleito de Poços de Caldas. Muitos tentaram, não conseguiram por diversas razões, mas agora houve esse grande reconhecimento. Não ao Sérgio Azevedo somente, mas ao governo. Eu entendo que isso foi um reconhecimento à toda equipe que trabalhou. Cada secretaria fez um trabalho fenomenal para a nossa cidade e que nos levou à essa condição de prefeito reeleito. Eu reconheço esse trabalho de todos, essa ajuda, comprometimento, porque não foi um trabalho do Sérgio e sim de uma equipe toda. Por isso é uma reeleição que eu divido com toda essa equipe, que nos proporcionou atingir essa grande honra aqui dentro do nosso município. Agora é um trabalho de continuidade, não seria de outra forma um prefeito ser reeleito para mudar tudo. A gente precisa melhorar sim, não tem nada perfeito na cidade, em nenhuma vai ter, precisamos melhorar, detectar esses pontos, buscando crescimento, avançar e prestar um serviço melhor ainda para o cidadão, a cada momento.

Site TV Poços – Quais os desafios que encontrará no próximo ano e como pretende solucioná-los?

É difícil até falar em quais desafios vamos encontrar, porque os desse mandato foram surpreendentes. A cada momento era um desafio diferente, com retenções de impostos inesperados, que nunca aconteceram na história e com valores extraordinários, altíssimos e ainda por cima uma pandemia. São desafios que já conhecemos e estamos trabalhando para vencê-los. Podem surgir novos desafios e precisamos estar preparados. Ninguém pode impedir que os problemas aconteçam e eu sempre falo isso para a minha equipe, ninguém tem esse poder. Mas temos que agir rápido para solucionar esse problema. E nós conseguimos isso. Todos os problemas que surgiram durante o mandato, nós fomos ágeis e procuramos resolver com rapidez, para minimizar os impactos. Pretendemos continuar esse trabalho, estar atento à todas as dificuldades que surgirem no caminho, para resolvê-los.

Site TV Poços – Como avalia a sua gestão em relação ao combate e enfrentamento à Covid-19? Quanto foi a verba destinada ao nosso município e como ela foi utilizada?

Quanto nossa gestão em meio à pandemia acho que foi da melhor maneira possível. Tivemos um Comitê da Saúde, agentes de trânsito, guardas municipais, trabalhando nas fronteiras e que foi fundamental naquele momento. Fomos ágeis, fechamos imediatamente a nossa cidade assim que começou a pandemia e isso ajudou muito com certeza. Todas as ações foram importantes e adotadas tecnicamente, contando com o assessoramento desse Comitê técnico de saúde. O Governo Federal também fez um papel importante, pois não deixou faltar dinheiro. Falta pra muita coisa, passamos muita dificuldade, mas para a pandemia não faltou. Conseguiu mandar essa verba aos municípios, para que cada um pudesse fazer a sua parte. Nós gastamos o que a gente entendia que era necessário, montamos o hospital de campanha sem utilizar o dinheiro do Governo Federal, através de doações e extremamente bem montado, que será definitivo, com o mínimo de gastos público. A gente gastou onde realmente era necessário, sem ficar esbanjando só porque veio. Temos um valor disponível ainda, para que seja gasto se houver necessidade de alguma ação mais efetiva, durante esse período que se desenha como uma segunda onda. Estamos preparados e se precisar de mais, tenho certeza que o Governo Federal irá disponibilizar. Um papel muito importante no Brasil inteiro, não deixando faltar em nenhum local.

Site TV Poços – Há muita dúvida e boatos sobre um possível fechamento do comércio novamente. Acredita que isso possa ser necessário?

Nesse primeiro momento não pretendemos fazer, porque não entendemos que seja fundamental para conter a pandemia. Estamos tomando algumas outras medidas e pedindo a colaboração de todos, pois não adianta o prefeito ou o Comitê tomar nenhuma atitude se a população não ajudar. É fundamental essa colaboração. Foi assim na primeira onda e a gente entende que será assim nessa possível segunda onda. Que a população entenda o perigo e o risco que é, tomando as precauções necessárias até que venha a vacina e todos possam imunizados. Estamos acompanhando que no início do ano isso comece, mas ainda não sabemos qual período que vai conseguir chegar a vacina em todas as cidades. Então precisa continuar com a conscientização, para que saíamos bem sucedidos nessa pandemia.

Site TV Poços – Você foi diagnosticado com Covid-19. Como é uma pessoa pública, a maioria da população tem interesse em saber quais os sintomas, como se sentiu durante o tratamento e a sua experiência em relação à essa doença ainda desconhecida. Poderia explicar?

Graças a Deus tive sintomas leves e assim que houve a suspeita, imediatamente já entrei em isolamento. Durante todo esse período cumpri à risca as recomendações, fiquei em casa, sem contato com ninguém, nenhum sintoma se agravou. Não tive falta de paladar ou olfato, só sintomas bem discretos. Já estou liberado, de volta ao trabalho, trazendo essa conscientização para todos, porque a doença não escolhe pessoas não. Qualquer um pode ser contaminado, é fundamental a gente entender e respeitar essa doença, tomando todas as precauções, para evitar a contaminação.

Site TV Poços – Para finalizar, gostaria de aproveitar o espaço para deixar uma mensagem aos seus eleitores e moradores de Poços de Caldas sobre o que eles podem esperar de você em 2021?

Gostaria de deixar um agradecimento à esse reconhecimento ao nosso governo, que não economizou trabalho, dedicamos muito toda a nossa equipe para resolver os problemas de Poços. Nenhuma administração vai conseguir em um mandato só solucionar tudo, porque sempre aparece outro e a cidade é dinâmica, sempre vai ser assim e nunca vai ter um governo perfeito. Mas nós sempre prometemos uma coisa à população e continuo prometendo: muito trabalho, muita dedicação e muito comprometimento. É isso que a população pode esperar tanto de mim, quanto da nossa equipe que estará à frente da cidade nos próximos quatro anos. Uma equipe que vem para se dedicar integralmente ao nosso município, procurando fazer sempre o melhor. Nem sempre é possível, as condições não permitem, mas vamos buscar fazer o melhor para que Poços de Caldas possa crescer, continue essa cidade maravilhosa e que todos nós temos muito orgulho de morar.