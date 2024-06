Sesc Dramaturgias traz oficina de produção e encenação para Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No mês de junho, o projeto Sesc Dramaturgias chegará a Poços de Caldas para oferecer oficina presencial de encenação e produção. O objetivo é gerar espaços de formação, experimentação e intercâmbio artístico e cultural, além de contribuir para a difusão do conhecimento por meio das ações formativas.

Pensando nisso, a seleção de ministrantes desta edição foi realizada coletivamente pelo Departamento Nacional e pelos Departamentos Regionais do Sesc, a partir de um mapeamento de necessidades para o desenvolvimento das artes cênicas nos estados e da identificação de profissionais com qualificação artística e pedagógica.

A programação em Poços de Caldas conta com a presença de Fernando Yamamoto (RN) e as inscrições para a oficina já estão abertas e podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc (Rua Paraná, 229, Centro) ou pelo link disponível abaixo. O valor é de R$ 13 para trabalhadoras e trabalhadores do comércio e seus dependentes, R$20 para o público geral e R$ 16 para pessoas idosas.



Confira:



Poços de Caldas

Oficina: As Escritas da Cena – Processos da construção cênico-dramatúrgica a partir de uma perspectiva colaborativa

Modalidade: Teatro

Oficineiro: Fernando Yamamoto – Natal/RN

Quando: 17 a 21 de junho, das 18h às 22h

Onde: Sesc Poços de Caldas | R. Paraná, 229 – Centro

Sinopse: partindo da ideia de três níveis da escrita cênica – a Escrita do Dramaturgo (o texto propriamente dito), a Escrita do Diretor (a criação da cena e seus elementos constitutivos) e a Escrita do Ator (a intervenção da atuação na concretização das duas escritas anteriores) –, a oficina irá abordar procedimentos que transpassam por essas três vertentes, proporcionando aos participantes experenciar a prática de criação cênica.

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/sesc-dramaturgias-2024/2482807?share_id=copiarlink