Setembro Amarelo: 12 mil suicídios são registrados no Brasil; 180 em Poços de Caldas

Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais

Alice Dionisio | 09h39

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. A próxima quinta-feira (10) é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Já ao que se refere às tentativas, uma pessoa atenta contra a própria vida a cada três segundos. Em termos de numéricos, calcula-se que aproximadamente um milhão de casos de óbitos por suicídio são registrados por ano em todo o mundo.

No Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. Cerca de 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Em Poços de Caldas, a estimativa é que só no último ano, cerca de 180 casos tenham sido notificados. “Estamos fazendo cruzamento de dados junto à vigilância epidemiológica e busca ativa (contato) destes usuários para tratamento e acompanhamento. Segundo nossas estimativas, de 2019 a 2020 foram 180 casos de violência autoprovocada” revela Cristina Gadelha Navarro Vieira, assistente social e coordenadora do Caps II Girassol – que atende cerca de 50 pessoas com transtornos mentais graves.

Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, estudos apontam que quase a totalidade dos óbitos por suicídio estão associados a um transtorno psiquiátrico que não foi tratado adequadamente ou sequer identificado e acompanhado. “Os principais motivos que levam uma pessoa a isso são transtornos psíquicos; dependência química; perturbações psicológicas e/ou de personalidade; atos impulsivos relacionados ao stress por questões: afetivas, sociais e econômicas; bullying; traumas e questões de orientação sexual” aponta Cristina.

A assistente social ressalta ainda a importância de ficarmos atentos aos sinais que nosso corpo e as pessoas ao nosso redor podem dar. “Desânimo excessivo e frases de reclamação ou desabafo, constantes, além de isolamento frequente. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ao longo da vida, todos nós podemos ser afetados por problemas de saúde mental, de maior ou menor gravidade. Algumas fases, como a entrada na escola, a adolescência, a menopausa, o envelhecimento, ou acontecimentos e dificuldades, tais como a perda de um familiar próximo, o divórcio, o desemprego, dificuldades econômicas; podem ser causa de perturbações da saúde mental. Fatores genéticos, infecciosos ou traumáticos podem também, estar na origem de doenças mentais” conta.

Por isso a importância de cuidarmos do nosso corpo e mente. Para isso, Poços de Caldas conta com diversos pontos de apoio e tratamento. “Erros e preconceitos são historicamente repetidos contribuindo para formação do estigma em torno da doença mental e do comportamento suicida, o estigma resulta em um processo onde pessoas são levadas a se sentirem envergonhadas, excluídas e discriminadas. Poços de Caldas possui uma rede muito bem estruturada voltada à saúde mental; denominada RAPS (Rede de Atenção Psicossocial); composta por: ESF, UBS, CAPS 2, CAPS Álcool e Drogas, UPA, Hospital Margarita Moralles, SAMU, Hospital Santa Lúcia (Leitos de retaguarda), Unidade de Acolhimento Infantil Álcool e Drogas” acrescenta a assistente social.

Procure Apoio

Qualquer pessoa pode e deve procurar ajuda junto ao seu ESF de referência ou os CAPS. Não precisa agendar consulta, basta se dirigir ao serviços. Nos finais de semana e feriados, em caso de emergência; pode ir até a UPA ou Hospital Margarita Moralles.

CAPS 2

Endereço: Rua Ouro Preto, 156 – Centro

Telefone: 3715-9158

CAPS AD

Endereço: Rua Paraíba, 200 – Centro

Telefone: 3697-2249