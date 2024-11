Setor de Administração Escolar fica fechado para organização das vagas 2025

A Prefeitura informa que o setor de Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação estará fechado de 4 a 26 de novembro, para a realização do processo interno de organização de vagas 2025. Neste período, não haverá atendimento ao público.

Para as novas matrículas de Educação Infantil o período será de 02/12 a 06/12, nas próprias unidades escolares.

Já as matrículas de novos alunos no Ensino Fundamental e Médio serão realizadas a partir de 20/01/25.

