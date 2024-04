Sindserv lança carta de compromisso com demandas da categoria para os pré-candidatos à Prefeitura de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas lançou na segunda-feira (1º) uma carta de compromisso com as principais demandas da categoria para os pré-candidatos à Prefeitura da cidade.

A carta conta com 20 propostas que vão desde o reajuste salarial anual com ganho real a até um plano de combate ao assédio moral a ser realizado com as chefias de cada setor.

Na noite desta segunda-feira, o Deputado Federal e pré-candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Ulisses Guimarães (MDB), esteve presente na sede do Sindicato e foi o primeiro a assinar a carta de compromisso.

A diretoria do Sindicato está à disposição para receber e conversar com outros pré-candidatos que queiram conhecer as demandas dos servidores que não foram atendidas pela atual administração.

“Nós estamos abertos ao diálogo. É sabido que o atual prefeito trata os servidores públicos com autoritarismo e falta de respeito, e por isso nós já estamos buscando meios de ter o compromisso de que o próximo gestor irá valorizar aqueles que impulsionam a máquina pública e, através do trabalho, atendem a população poços-caldense”, explicou a Presidenta do Sindserv, Greice Keli Alves.