Casal é preso após furto e receptação de telefone celular em Poços de Caldas

Na madrugada desta quinta-feira, 11, um homem de 37 anos e uma mulher de 30 anos foram detidos pela Polícia Militar, após serem flagrados furtando um telefone celular na Rua Coronel Virgílio Silva, no Bairro Vila Nova. O chamado à polícia ocorreu por volta das 01h31min, e a ação das autoridades resultou na identificação dos suspeitos por meio das imagens das câmeras de segurança da região.

Com base nas informações obtidas, as autoridades conseguiram localizar o casal enquanto transitavam em um veículo próximo ao local. Uma equipe policial agiu prontamente e os abordou.

Durante a abordagem, a mulher confessou o furto, entregando o telefone e afirmando tê-lo cometido como um presente para o homem. Ambos foram detidos e conduzidos a uma unidade de saúde para avaliação de sua integridade física, antes de serem encaminhados à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas, juntamente com o aparelho apreendido.

ALCO – 29° BPM

