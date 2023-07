Sindserv oficia administração sobre problemas no SAMU

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ambulâncias quebradas e sucateadas colocam em risco atendimento à população

Diante das constantes reclamações em relação à precariedade das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Sindicato dos Servidores Públicos de Poços de Caldas (Sindserv), oficiou o secretário de Saúde Thiago de Paula Mariano para que providências fossem tomadas o quanto antes.

No oficio a direção do Sindserv relatou que esteve em visita à sede do SAMU, ocasião em que foi constatado que, das oito viaturas, apenas três estavam em uso e mesmo assim, em condições precárias.

O Sindserv solicitou à administração municipal que providências fossem tomadas o mais rápido possível, não só no sentido de melhorar as condições de trabalho dos servidores, como também a prestação de serviço para a população, tendo em vista a essencialidade do atendimento do SAMU aos cidadãos.

Tal ofício foi enviado no mês de abril, logo após a visita, entretanto até o momento o Sindicato não obteve resposta, mesmo após várias cobranças. Diante disso, o Sindserv verificou novamente a situação a fim de ver se providências haviam sido tomadas. Foi informado novamente que de oito ambulâncias, apenas três estão em uso. Além disso, há informação de que uma empresa terceirizada foi contratada, mas que mesmo assim a quantidade de viaturas não está sendo suficiente.

Na tarde de terça-feira (18), a diretoria do Sindicato esteve na garagem municipal e pôde constatar in loco que as cinco ambulâncias se encontram em péssimo estado de conservação. São veículos antigos e com alta quilometragem.

O sucateamento das viaturas se arrasta há algum tempo, contudo, segundo a presidenta do Sindicato, Marieta Carneiro, parece que pouco se tem feito para solucionar esse problema. Lembrando ainda que o serviço tem se mostrado ao longo

dos anos de extrema importância no atendimento à população.

“Nosso SAMU já foi referência e nos parece que esse suporte à saúde tem deixado a desejar. São ambulâncias sucateadas, estragadas e servidores com dificuldades em exercer suas funções e prestar um atendimento adequado. Além de tentar consertar os veículos parados, seria interessante para o município adquirir novas ambulâncias”, diz.