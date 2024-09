Sistema Fecomércio MG oferece Curso de Formação em Mediação Cultural a preços sociais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Serão oferecidas 25 vagas naunidade do Sesc de Poços de Caldas

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, lança o Curso de Formação em Mediação Cultural, que será oferecido a preços sociais, entre setembro e outubro, em Poços de Caldas. As aulas serão presenciais e contará com 25 vagas, sendo dezdelas destinadas a ações afirmativas para pessoas de baixa renda.

A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionais para ampliar os diálogos entre os públicos e as programações culturais das unidades do Sesc e de outras instituições envolvidas com a Cultura. Dessa forma, espera-se qualificar a experiência educativa proporcionada pela fruição artística, formar novos públicos para a arte e a cultura e contribuir para uma educação cidadã integral.

O público-alvo inclui profissionais com atuação em atividades artísticas, arte-educação, educação museal, educação formal e informal, além de estudantes de cursos superiores em áreas relacionadas às artes e à cultura. Ao final, cada participante receberá certificado de conclusão, mediante a comprovação de presença mínima em 75% do curso.

O valor da formação é de R$ 40 para o público geral, R$ 26 para trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, e R$ 20 para estudantes. A inscrição deve ser feita pela plataforma Sympla.

As pessoas interessadas no curso e que possuam renda mensal familiar de até trêssaláriosmínimos podem se inscrever diretamente nas Centrais de Relacionamento das Unidades. Cada uma oferecerá dez vagas, que serão preenchidas conforme ordem de chegada.

De acordo com a Gerente de Cultura do Sesc em Minas, Manuella Abdanur, a capacitação proporcionará um olhar ampliado sobre a mediação cultural, indo além das visitas guiadas e da transmissão de informações.

“A ideia é oferecer subsídios para a promoção de um diálogo real entre o que a obra apresenta e os repertórios dos públicos, em um movimento de articulação da proposta artística com questões de identidade, territorialidade, diversidade e inclusão”, explica Manuella.

Para isso, o curso está estruturado em quatro eixos. Cada um desses módulos será ministrado por profissionais com destacada trajetória em suas áreas:

●Acessibilidade: por Flávia Neves, professora com formação em Artes Visuais, mestra e doutoranda em Design pela Universidade Estadual de Minas Gerais, com larga experiência em Inovação e Inclusão e criadora do Projeto Librário.

●Diversidade: por Lucas Emanuel, artista, professor e pesquisador, licenciado em Teatro, mestre e doutorando em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, com foco na pedagogia das artes cênicas e no pensamento decolonial.

●Geracionalidade: por Celina Dias Azevedo, mestre em Gerontologia e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Programas Intergeracionais pela Universidade de Granada, na Espanha, e em Gerontologia Social pelo Instituto Sedes Sapientiae.

●Territorialidade: por Jana Janeiro, educadora popular, gestora cultural e turismóloga, pós-graduada em Gestão Cultural e História e em Cultura Afro-brasileira e Indígena, cofundadora da Casa Quilombê.

As aulas acontecerão sempre aos sábados e têm carga horária total de 24 horas. Cronograma:

●Poços de Caldas:

○14/09: Geracionalidade

○21/09: Territorialidade

○05/10: Diversidade

○19/10: Acessibilidade

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/curso-de-formacao-em-mediacao-cultural/2594251?share_id=copiarlink