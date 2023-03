Solenidade de assinatura dos contratos de patrocínio a projetos socioassistenciais será realizada nesta sexta-feira (17)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, realiza, nesta sexta-feira (17), às 13h30, a solenidade de assinatura dos contratos de concessão de patrocínio dos projetos socioassistenciais que serão executados no ano de 2023. A cerimônia de assinatura, que acontece na sede da secretaria (Avenida Mansur Frayha s/n, ao lado do Terminal Rodoviário), vai contar com a presença dos proponentes dos projetos aprovados, do prefeito Sérgio Azevedo, convidados e equipe da SMPS.

Ao todo, o Edital de Concessão de Patrocínio para o atendimento a projetos socioassistenciais a serem executados em 2023 recebeu 88 propostas inscritas, das quais 27 foram classificadas e selecionadas. Dois proponentes desistiram da execução, totalizando 25 projetos que serão patrocinados neste ano, com investimentos de R$ 394.903,00.

As propostas inscritas visam desenvolver atividades socioassistenciais relevantes para crianças, adolescentes, adultos, idosos e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, encaminhados pelos serviços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) inseridos no Cadastro Único para programas sociais.

Puderam participar do edital pessoas físicas residentes e domiciliadas em Poços de Caldas, sendo necessária a comprovação da atuação na área socioassistencial. Os projetos têm como objetivo a promoção da assistência social, cultura, esporte, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito e promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

A Comissão Municipal de Patrocínio, nomeada através da Portaria nº 150/2022-SMPS, foi a responsável pela análise, seleção e aprovação dos projetos e também deverá realizar o acompanhamento e monitoramento das propostas/projetos referente ao edital. As propostas foram selecionadas segundo os seguintes critérios: conceito e conteúdo da proposta; viabilidade orçamentária da proposta; capacidade técnica do proponente e da equipe; abrangência, descentralização e acessibilidade.