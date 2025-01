Solenidade de transmissão de cargos em Poços de Caldas marca início da gestão 2025-2028

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Teatro do Palace Casino, em Poços de Caldas, foi o cenário da cerimônia de transmissão de cargos do prefeito e vice-prefeito, além da posse do novo secretariado para a gestão 2025-2028. O evento, realizado na noite de ontem, 01, contou com a presença de autoridades locais, familiares, amigos e representantes da sociedade civil, destacando-se como um momento importante de transição política para a cidade.

Paulo Ney (PSDB), vencedor das eleições municipais de 2024 com 38,44% dos votos válidos no primeiro turno, recebeu o cargo de prefeito de Sérgio Azevedo, que encerra seu mandato com a sensação de dever cumprido. Sérgio destacou que entrega a Prefeitura em condições melhores do que as encontrou no início de seu primeiro mandato, ressaltando os avanços e melhorias alcançadas ao longo de sua gestão.

Em seu discurso de posse, Paulo Ney expressou que a solenidade simboliza não apenas a continuidade administrativa, mas também a renovação do compromisso com a população de Poços de Caldas. O novo prefeito enfatizou que sua gestão será pautada pelo trabalho conjunto com a nova equipe de secretários, visando o desenvolvimento da cidade e o atendimento das demandas da população.