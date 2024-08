Solidariedade no campo: Agricultores de Ibitiúra de Minas fazem grande doação ao Café Cacon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em um ato de solidariedade e empatia, um grupo de agricultores da cidade de Ibitiúra de Minas realizou uma expressiva doação ao Café Cacon, iniciativa do SOS Santa Casa que diariamente serve café da manhã para pacientes oncológicos e seus acompanhantes na Unacon da Santa Casa de Poços de Caldas. A unidade de saúde atende pacientes de 35 cidades da microrregião, e a contribuição dos agricultores chegou em boa hora, reforçando o apoio que essa comunidade tem oferecido aos pacientes e seus familiares.

A doação incluiu 430 quilos de café, uma quantidade significativa de bolachas, incluindo bolachas caseiras, manteiga, margarina, copos, mais de 40 caixas com 12 litros de leite cada, achocolatado, entre outros itens essenciais para o funcionamento do Café Cacon. Tudo isso foi arrecadado em apenas duas semanas, graças ao empenho dos agricultores e comerciantes de Ibitiúra de Minas.

União em Prol da Solidariedade

Marcos Paulo da Silva, um dos membros do grupo de cafeicultores, compartilhou detalhes sobre a campanha de arrecadação. “Colocamos o pedido para a arrecadação em um grupo que nós temos de produtores e eu também pedi no comércio. Os comerciantes ajudaram como puderam, fizeram a parte deles, teve arrecadação em dinheiro, no qual a gente transformou tudo em mercadorias que foram doadas. Acho que foi uma grande arrecadação, já que arrecadamos tudo isso em duas semanas.”

Ele destaca ainda a qualidade do café doado: “Esse café é de nós produtores, que doamos, levamos para torrefação, torramos e embalamos. É um café de grande qualidade.”

A motivação dos agricultores vai além do gesto de solidariedade; é um compromisso que já se repete pelo segundo ano consecutivo. “Doamos para a Unacon, que é um lugar que merece. A gente já doou ano passado, quando viemos em uma caminhonete cheia, e este ano já viemos em quatro caminhonetes. Se Deus quiser e der saúde pra gente, queremos aumentar, trazer pelo menos cinco caminhonetes de doação”, afirmou Marcos.

A Emoção de Quem Já Viveu a Luta Contra o Câncer

Mauro Cavalari, também membro do grupo de cafeicultores, se emocionou muito durante a entrega. Para ele, a causa é pessoal. “Já tive familiares em tratamento de câncer, e a gente sabe o quanto é difícil.”

Mauro relatou que o grupo, chamado Cotação de Preço, que conta com 220 produtores rurais, foi fundamental para o sucesso da campanha. “A gente se uniu, temos esse grupo, e a dona Célia e o Flávio Nakadaira entraram em contato com a gente. O ano passado a gente já tinha feito e os produtores de Ibitiúra se uniram pra fazer essa campanha. Muitas vezes, as pessoas saem de suas casas sem um café da manhã, sem um lanche, chegam, são bem recebidas com café, com pão. É muito gratificante para nós poder participar e fazer essa campanha. Poder ajudar essas pessoas, amenizar um pouco a dor delas, não tem palavras para descrever. Então, a gente fica muito emocionado.”

Gratidão e Esperança

Célia Maria de Souza, provedora da Santa Casa e responsável pelo Café Cacon, expressou sua profunda gratidão. “A gente não tem nem palavras para agradecer a generosidade deste pessoal de Ibitiúra. Chegaram aqui quatro caminhonetes, todas lotadas de leite, bolacha, pó de café, açúcar, manteiga e tantas outras coisas. O que nos emocionou muito foi que as bolachas caseiras vieram feitas por uma menina, muito criança, que quis ajudar o Café Cacon. Ela e a mãe fizeram na casa dela, muitas bolachas caseiras.”

Célia reforça o impacto positivo da doação. “Essa é a segunda vez que eles fazem essa doação para nós. Que Deus os abençoe e lhes dê muita prosperidade nos negócios. Muito obrigado em nome da diretoria da Santa Casa, em nome da nossa diretoria aqui no Café Cacon. Que Deus os abençoe muito, muita saúde.”