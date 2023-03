Supermercado é roubado no Jd Aeroporto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar foi compareceu à avenida Doutor Ubiratan Ferreira no bairro Jd Aeroporto em Poços de Caldas para atender uma ocorrência de furto de um supermercado.

De acordo com informações do segurança do local, um homem de atitude suspeita entrou no estabelecimento e se dirigiu para o freezer onde ficam as carnes e apanhou uma peça de picanha embalada à vácuo, colocando-a dentro da bermuda. O homem se dirigiu ao caixa e efetuou o pagamento de um pacote de biscoito saindo do local sem pagar pelo produto. O segurança o levou para uma sala reservada onde o autor confessou o roubo.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia junto com o material apreendido.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino