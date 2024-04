Suspeitos de tráfico de drogas são detidos em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois indivíduos foram detidos pela Polícia Militar sob suspeita de tráfico de drogas, em uma operação realizada no final da tarde de ontem, dia 03, por volta das 18h25min, em Botelhos.

Conforme informações fornecidas pelas autoridades, os suspeitos, ambos com 34 e 33 anos de idade, foram avistados no Bairro Jardim Eldorado, onde supostamente estariam adquirindo uma quantidade substancial de crack para posterior distribuição no Bairro Santa Cruz.

Respondendo ao chamado, a polícia iniciou um trabalho de rastreamento, resultando na localização dos suspeitos na Rua Prof. Edmundo Profilli. Durante a abordagem, foram encontradas com eles 66 pedras de crack, uma porção esfarelada da mesma substância, uma pedra de crack de tamanho considerável e um telefone celular.

Os detidos foram imediatamente conduzidos a uma unidade de saúde local para avaliação de seu estado físico. Em seguida, foram encaminhados à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ em Poços de Caldas, MG, juntamente com o material ilícito apreendido, para as devidas providências legais.

