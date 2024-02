Suspeita de foco de dengue? Saiba onde denunciar!

A secretaria de saúde disponibiliza o WhatsApp do Alô Saúde (35) 3114-8127, para realização de denúncias nos casos suspeitos de foco de Dengue.

Outro canal para realizar as denúncias é pelo aplicativo E-Ouve ou através do site http://pocosdecaldas.eouve.com.br

A Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, através da equipe de Agentes de Combate às endemias, está realizando diversas ações de mobilização social e educação em saúde e intensificação de visitas domiciliares nas regiões de maior risco, além dos trabalhos de rotina, como visitas em pontos estratégicos (ferros-velhos, cemitério, depósitos de sucatas, entre outros), pesquisa vetorial especial nas localidades com casos suspeitos e bloqueio de transmissão nas localidades com casos confirmados.

Em Poços, foram registrados 48 casos prováveis de dengue, sendo 25 confirmado e 23 que aguardam resultado.

