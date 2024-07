Suspeito de furto a residência é preso em Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 08, por volta das 10h40, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar uma residência na Avenida Irradiação, Bairro Jardim Filipino, em Poços de Caldas.

Uma testemunha, uma mulher de 39 anos, encontrou o suspeito, um homem de 27 anos, dentro da casa, que está passando por reformas. A testemunha havia ido ao local para pegar uma chave a pedido da proprietária, uma mulher de 25 anos. Ao chegar, ela percebeu que o portão da garagem estava fora dos trilhos e aberto.

Acompanhada de outra testemunha, um homem de 41 anos, a mulher entrou na garagem e avistou o suspeito. Juntos, eles contiveram o homem no local e acionaram a Polícia Militar.

Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito dois cordões de ouro, um pingente e um par de brincos. O homem foi preso em flagrante e levado para uma unidade de saúde para avaliação de sua integridade física. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os itens recuperados.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.