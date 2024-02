Suspeito de tráfico de drogas é preso durante operação em Poços de Caldas

Uma operação da Polícia Militar realizada na quarta-feira, 31, resultou na prisão de um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas. A ação ocorreu na rua Benedita Lucas da Silva, localizada na Zona Leste da cidade.

A equipe do Tático Móvel, em patrulhamento na região, observou um grupo de pessoas em atitude suspeita próximo a uma motocicleta e uma garagem abandonada. Diante da situação, os policiais decidiram abordá-los. Durante a abordagem, um dos indivíduos, já conhecido das autoridades por envolvimento em atividades criminosas, tentou se desfazer de uma porção de maconha, arremessando-a ao solo.

Após a abordagem inicial, os policiais deslocaram-se até a residência do suspeito, com a permissão de sua avó. No local, foram encontrados oito invólucros contendo pasta base de cocaína, uma faca utilizada para o fracionamento da droga, uma balança de precisão, uma máscara e um simulacro de arma de fogo.

Diante das evidências, o suspeito, foi detido e conduzido juntamente com a droga apreendida para a autoridade policial competente, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis conforme a legislação vigente.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

