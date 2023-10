Suspeitos de homicídio são presos em operação da PCMG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta sexta-feira (20/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou operação policial com o objetivo de combater crimes contra a vida, em Poços de Caldas, Sul do estado. Mais de 30 policiais civis participaram dos trabalhos para o cumprimento de quatros mandados de prisão temporária e outros seis de busca e apreensão decorrentes de apurações de três homicídios cometidos em setembro e no início deste mês.

As investigações são realizadas pela Agência de Inteligência Policial da PCMG em Poços de Caldas. Um dos casos se refere à execução do dia 2 de setembro, no bairro Country Club, quando a vítima foi atingida com um tiro na região da cabeça, em frente à casa dela. Os levantamentos indicam que o suspeito é um vizinho, que confirmou o disparo, alegando ter sido acidental, enquanto mostrava a arma para a vítima.

No momento da prisão, no mesmo bairro onde ocorreu o crime, durante buscas no imóvel, foram apreendidos uma balança de precisão, um tablete de maconha e uma máquina de cartão, resultando, ainda, na autuação em flagrante do investigado por tráfico de drogas.

Atentado contra irmãos

Também na operação de hoje, foram cumpridas cautelares contra um homem, de 43 anos, e outro, de 22, que são tio e sobrinho, respectivamente. Eles são suspeitos de envolvimento em uma ocorrência de disparo de arma de fogo que acertou duas pessoas, sendo identificada mais uma terceira que estava no local dos fatos e não foi atingida.

Os fatos ocorreram no dia 24 de setembro, no bairro São José, local das prisões de hoje. Os dois feridos são irmãos, sendo que os projéteis continuam alojados em seus corpos, mesmo após as cirurgias. Segundo apurado, o homem de 43 anos efetuou tiros para o alto após uma discussão e entregou a arma para o sobrinho, que teria atirado contra as vítimas.

Morte de mototaxista

Em decorrência do terceiro caso apurado, registrado em 1º de outubro, no bairro Jardim Ipê, um homem, de 22 anos, foi preso na operação. O alvo foi localizado na casa da irmã dele, no centro da cidade. Na data do crime, um mototaxista foi morto com diversos disparos de arma de fogo efetuados no interior de uma conveniência de um posto de combustível.

Iniciadas as investigações, a equipe identificou a namorada da vítima e apurou que a motivação estaria relacionada com ciúme do ex-marido e pai de dois filhos dela. Testemunhas disseram que o suspeito teria ameaçado a vítima e a ex-companheira anteriormente. Além disso, confirmou-se que a moto usada no homicídio, deixada no distrito de Palmeiral na noite dos fatos, está em nome do suspeito do homicídio.

Todos os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.