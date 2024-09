Suspensão das licenças de charretes entra em vigor em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As licenças para a condução, exploração e circulação de charretes de aluguel em Poços de Caldas foram suspensas por um período de 30 dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 4 de setembro.

Apesar da suspensão, alguns condutores de charretes foram flagrados na manhã de hoje nas ruas principais do centro da cidade e no ponto das charretes. O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) informou que realizará fiscalizações para garantir o cumprimento da nova medida. Embora os charreteiros afirmem que não estão prestando serviços, alegam que permanecem no local para manter seus pontos e que as placas das charretes não serão removidas por acordo com o Demutran.

No final de julho, o prefeito Sérgio Azevedo anunciou que o alvará das charretes seria cancelado a partir de 4 de setembro. Em 27 de agosto, a Prefeitura notificou os proprietários das charretes sobre a suspensão dos serviços de aluguel.

Em junho, a Prefeitura havia enviado um projeto de lei à Câmara Municipal para encerrar a atividade de tração animal e solicitar a concessão de carruagens elétricas. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, o projeto ainda aguarda votação.

Além disso, a Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal entrou com uma liminar de segurança preventiva em agosto, visando impedir o cancelamento dos alvarás de funcionamento das charretes. No entanto, a justiça negou o pedido, alegando falta de fundamentos suficientes, e deu um prazo de até 10 dias para que o prefeito e o município fornecessem informações adicionais sobre o caso.