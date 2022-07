Teatro Benigno Gaiga recebe programação do Julho Fest

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O palco das artes por excelência em Poços de Caldas, o Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, recebe uma intensa e diversa programação artística durante o Festival de Inverno Julho Fest – edição comemorativa dos 150 anos de Poços de Caldas que, neste ano, também homenageia o ator Roni Mocchegiani, falecido aos 48 anos, no último dia 30 de junho.

Além de peças teatrais, o Teatro Benigno Gaiga recebe também espetáculos de dança, música e artes integradas. Na maioria das apresentações a entrada é gratuita, mas em alguns espetáculos há cobrança de ingressos a preços acessíveis (R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada).

A programação no teatro teve início no sábado (9), com a comédia “Quem são eles?”, na qual o protagonista Ernesto liga a TV e resolve descobrir quem são os inimigos que lá aparecem, misturando críticas sociais e teorias da conspiração (com: Ariane Nery, Bruno Silva, Fernanda Dearo, João Araújo e Luiz Fernando Gonçalves).

Já no domingo (10), foi a vez da performance multilinguagens Black Bird no Julho Fest, criada a partir da música Black Bird, com coreografias e arranjos autorais para canções dos Beatles e exposição digital de fotografias (com: Dani Alvisi, Nathália Diniz, Fernanda Dearo, Aria Nery, Julia Montezano e Angélica Vianna).

Nesta quarta-feira (13), às 20h30, será realizado o espetáculo de dança “Dandara Guerreira”, homenagem ao maior símbolo feminino de resistência do povo negro escravizado.

“É uma alegria poder estar novamente no Teatro Benigno Gaiga, a casa maior da arte poços-caldense, que volta a ser o palco de grandes encontros e reencontros no Julho Fest, depois de dois anos. O público estava ansioso para este retorno, assim como os artistas da cidade. A programação é diversa, com muito teatro e também espetáculos de dança, música e artes integradas. Prestigiem”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.