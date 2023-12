Prefeitura de Poços de Caldas realiza Réveillon com queima de fogos e shows variados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de 31 de dezembro, Poços de Caldas se prepara para receber 2024 com uma celebração especial. A Prefeitura, através da secretaria de Turismo, anunciou a tradicional festa de fim de ano com queima de fogos, que acontecerá na virada do ano, entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Diferenciando-se pelo compromisso com a comunidade, a cidade adotará mais uma vez fogos de artifício silenciosos, conforme a Lei Municipal n.º 9.171/2017. Essa medida visa proteger crianças portadoras de necessidades especiais, pessoas idosas e enfermas, além de zelar pelo bem-estar dos animais que coabitam o meio urbano.

A queima de fogos está programada para durar 5 minutos ininterruptos, proporcionando um espetáculo visual impressionante e minimizando a emissão de fumaça, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

A segurança do evento será garantida com a presença ativa de diversos órgãos municipais e estaduais. Servidores da Secretaria Municipal de Turismo estarão mobilizados para coordenar as atividades, enquanto o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal reforçarão a segurança, garantindo que o evento transcorra de forma tranquila.

As festividades terão lugar na Praça Pedro Sanches, a partir das 18h00, com quatro shows que abrangem diversos estilos musicais. O público poderá desfrutar de apresentações de artistas “Giovani e Denilson”, “Nathalia Diniz”, “Banda Acquários” e encerrar a noite com “Thayla Franchelle”. Cada atração trará uma atmosfera única, passando por ritmos como sertanejo, MPB, clássicos e pop/rock.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a realização da festa de Réveillon pela Prefeitura de Poços de Caldas não apenas marca o encerramento de um ano e a chegada de um novo ciclo, mas também destaca a importância de promover eventos que unam a comunidade e fortaleçam os laços sociais. ” Estamos preparando mais uma celebração linda para um momento de confraternização, otimismo e esperança para os moradores e visitantes de Poços de Caldas.”

Confira a programação completa:

18h00 Giovani e Denilson

20h00 Nathalia Diniz

22h00 Banda Acquários

0h00 Thayla Franchelle

Intervalos com DJ Chocolate

A Prefeitura convida todos os cidadãos a participarem dessa celebração de boas-vindas ao novo ano, repleta de música, alegria e, é claro, um espetáculo de fogos de artifício inesquecível. Que 2024 traga ainda mais momentos de felicidade e prosperidade para a comunidade de Poços de Caldas.