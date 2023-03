Teatro da Urca receberá espetáculo em homenagem a Elis Regina neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado,(1) de abril o Teatro da Urca receberá espetáculo em homenagem a Elis Regina. A apresentação oferece preços preços populares ao público.

O espetáculo é estrelado pela cantora Isabela Morais que dará uma oficina de canto no Conservatório de Poços de Caldas. (Inscrições esgotadas)

O projeto presta homenagem à gaúcha Elis Regina – considerada uma das maiores intérpretes do mundo -, revisitando consagrados temas de diferentes fases, a exemplo de “Como Nossos Pais”, “Romaria” e “O Bêbado e a Equilibrista”. Nessa turnê em específico, o repertório dedica um espaço especial para os compositores e cantores mineiros que foram gravados por Elis, que vão de Ary Barroso e João Bosco até o panteão do Clube da Esquina, com destaque a Milton Nascimento. Assim, ganha espaço versões de “Caxangá”, “Vento de Maio” e “O Medo de Amar”, dentre outros.

Junto ao apuro musical, com fidelidade de arranjos e performance potente e cativante da protagonista, o show conta com cenário e iluminação especiais que conferem um espetáculo arrebatador ao público. Além de Isabela Morais, o espetáculo traz banda formada por reconhecidos instrumentistas do cenário musical de Minas Gerais: Clayton Prósperi (piano e voz), Ismael Tiso (guitarra), Breno Rocha (baixo) e Leandro Oliveira (bateria), com participação especial de João Marcos Veiga (acordeon).

A produção mineira já realizou temporadas e apresentações de sucesso em algumas das principais casas musicais do país desde 2018 – Rio de Janeiro (Teatro João Caetano), São Paulo (Sesi Av. Paulista), Juiz de Fora (Cine Theatro Central) e Belo Horizonte (Palácio das Artes, Teatro Minas e Cine-Theatro Brasil) – e agora no prestigiado palco da Urca

“Tem sido uma satisfação imensa receber a acolhida generosa de públicos de todo país ao nosso trabalho em homenagem a Elis. E essa circulação por Minas Gerais nos dá o privilégio de mostrar a importância exatamente de artistas mineiros para a trajetória dela”, conta Isabela Morais. A cantora também destaca o brilho de apresentar o projeto na cidade turística mineira.

O espetáculo tem patrocínio da Cemig, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Depois de estrear nova turnê em Três Pontas (cidade natal da protagonista e músicos), a circulação já passou por Juiz de Fora, Belo Horizonte, Ouro Preto e prevê em 2023, além de Poços de Caldas, apresentações ainda em Uberlândia e Uberaba (junho).

Serviço

Show “De coisas que aprendi com Elis” – c/ Isabela Morais

Quando: 01 de abril (sábado), às 21h

Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)

Onde: Teatro da Urca (Praça Getúlio Vargas, Centro – Poços de Caldas)

Vendas

Online: https://megabilheteria.com/evento?id=20230216193649

Física: bilheteria do teatro

Classificação: livre

*Menores de 14 entram acompanhados de pais ou responsáveis legais.

Duração: 2h

Redes sociais do show: Facebook: fb/decoisasqueaprendicomElis/

Instagram: @decoisasqueaprendi

Beatriz Aquino