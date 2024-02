Técnico Mauro Fernandes chega a Poços e vai direto observar treino do Sub-20 da Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O técnico do time profissional da Veterana, Mauro Fernandes, e seu auxiliar Luiz Henrique, chegaram a Poços de Caldas nesta terça-feira (27) para se reunirem com a diretoria da Caldense e falar a respeito do planejamento para a temporada 2024. Mauro e Luiz, junto à diretoria do clube, fizeram questão de ir observar o treino do time Sub-20 da equipe para analisar de perto os jogadores da cidade.

O treino do time Sub-20 de futebol de campo da Caldense foi realizado no período da tarde no Estádio Antônio Megale, no bairro Santa Rosália. Cerca de 30 jogadores que integram a equipe alviverde e têm entre 17 e 20 anos fizeram um coletivo, sob o olhar atento do técnico Mauro Fernandes, de seu auxiliar Luiz Henrique, do presidente Rovilson Ribeiro, do vice Luís Fernando Soares, além dos professores e preparadores físicos do clube Felipe Ozias, Juninho Pereira, Airton Trevisan, Guilherme Noronha e do coordenador de esportes Aílton Lopes.

Durante quase uma hora, os jogadores puderam mostrar suas habilidades. Mais de 90% deles são nascidos em Poços de Caldas. Sabendo que estavam sendo vistos pelo técnico alviverde, todos se dedicaram ao máximo. A atividade foi bastante proveitosa, repleta de belos lances, trocas rápidas de passes, gols, transições ofensivas, recomposição defensiva, mostrando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido com os jovens.

“Estamos trabalhando na montagem do elenco e aproveitamos para vir ver os garotos aqui. Temos que olhar muito para os garotos da cidade, é uma coisa que gosto muito de fazer em todos os clubes que chego, para ver se encontro algum garoto para lançar no profissional. Para minha surpresa vi alguns jogadores aqui com potencial e quem sabe futuramente eles possam nos ajudar no profissional. Pelo menos três ou quatro já vi que tem condições de treinar com o profissional e vamos fazer de tudo para que eles possam vingar, não só na Caldense, mas também no cenário do futebol”, comentou o técnico Mauro Fernandes.

“O Mauro Fernandes e o Luiz Henrique vieram até Poços para a gente ter uma conversa, pois estamos iniciando o trabalho de composição do time que vai disputar o Módulo II e eu os convidei para assistir o Sub-20. Eles compareceram e foi uma grande surpresa para os garotos e os professores da nossa escolinha. Alguns garotos mostraram qualidade e provavelmente terão uma oportunidade nos trabalhos do profissional e quem sabe até serão profissionalizados, vai depender dos critérios técnicos do Mauro e do Luiz. Foi muito importante eles estarem presentes, pois proporciona uma motivação para os garotos evoluírem nos treinos da escolinha e mostra que existe sempre a possibilidade de evoluírem para atingir o nível profissional”, falou o presidente da Caldense, Rovilson Ribeiro.

Sobre a montagem do elenco para o Campeonato Mineiro Módulo II, Mauro frisou que tem assistido muitos jogos para escolher os atletas ideais para a Veterana. “Estamos observando os campeonatos, as competições que estão acontecendo no Brasil afora, em busca de jogadores pontuais, com o perfil da competição que nós vamos disputar, para que a Caldense possa formar um time forte, um time com capacidade de devolver a Caldense para o lugar que ela não deveria ter saído, que é a primeira divisão do Campeonato Mineiro”, disse.