Ternos e Congos e Caiapós de Poços de Caldas brilham na maior feira de turismo da América Latina

Pelo terceiro ano, as manifestações tradicionais culturais dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas contagiaram o público que visitou o estande de Minas Gerais, durante a World Travel Market Latin America (WTM Latin America), a maior feira de turismo da América Latina, que começou na segunda-feira (15) e se encerra nesta quarta (17), em São Paulo/SP.

Durante a terça-feira (16), representantes dos Ternos de Congos e Caiapós da cidade estiveram novamente presentes na feira, da qual já participaram em 2022 e 2023, a convite da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Também de Poços de Caldas, a mestre ogã Maria Augusta Clementino, da Tenda de Umbanda Santa Bárbara Oya Ogum Guerreiro, abriu os caminhos do estado de Minas Gerais na feira com seu atabaque.

As expressões culturais poços-caldenses foram destaques da programação organizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, ressaltando as afromineiridades e a diversidade cultural do estado. Os representantes dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas foram recebidos pelo vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões e pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.

“Nós temos feito um trabalho muito importante na valorização das culturas populares, impulsionando os processos de descentralização, ao reconhecer e investir nas expressões regionais de Minas que carregam um enorme potencial turístico. A presença da cultura dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas na WTM é mais uma forma de projetar as tradições mineiras para além do próprio estado, dando visibilidade a tradições que emocionam o público e atraem turistas, movimentando a economia de cidades e distritos mineiros”, avalia o vice-governador, Professor Mateus Simões.

Representantes das secretarias municipais de Cultura de Poços de Caldas e da Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano também estiveram no evento. “A participação de Poços de Caldas demostra o nosso compromisso com a cultura tradicional e, em especial, com os Ternos de Congos e Caiapós, pela visibilidade que a feira tem e pela possibilidade de levar a fé, a tradição e a devoção do povo de Poços de Caldas para todo o Brasil e tantos outros países participantes. Nossa expectativa é que essas ações atuem na valorização, na preservação e na continuidade dessas manifestações tradicionais”, enfatizou o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Ele ressaltou que a participação dos Ternos de Congos e Caiapós na WTM 2024 foi dedicada à memória de Zilma Maria da Costa Domingos, do Terno de Congo Nossa Senhora do Rosário, falecida em fevereiro deste ano. Por questões de saúde, a capitã do Terno de Congo de Santa Bárbara e São Gerônimo, Dona Orlanda da Conceição, e o capitão do Terno de Congo Nossa Senhora do Rosário, Benedito Luiz da Costa, o Seu Ditinho, não puderam estar presentes na feira.

“Poços de Caldas no centro do turismo de Minas Gerais. E, no stand WTM Latin America inundou o espaço com cultura, tradição e mineiridade. Nossa cidade turismo é das mais belas do país e cada dia ocupa mais espaço no cenário nacional e internacional como um destino de lazer, saúde, gastronomia de excelência e relaxamento. É um deleite para as férias ou para qualquer dia do ano”, destacou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

O prefeito Sérgio Azevedo enfatizou que, mais uma vez, o município aceitou prontamente o convite do secretário Leônidas Oliveira. “Para Poços de Caldas, a participação da WTM é muito importante para nosso posicionamento turístico, além de valorizar e mostrar para o mundo a cultura tradicional de Poços de Caldas”, comentou o prefeito Sérgio Azevedo.

Ternos de Congos de Poços de Caldas

Tradição centenária na cidade de Poços de Caldas, os Ternos de Congos são a expressão máxima da Festa de São Benedito, realizada ao menos desde 1904, data do primeiro registro preservado que garante a sua execução, ainda na então Freguesia da Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas.

Os tambores reverenciam a fé e a devoção do povo ao Santo Negro, marca do sincretismo tão característico da cultura mineira. Segundo o Dossiê de Registro do Bem Imaterial Festa de São Benedito de Poços de Caldas, elaborado pela Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento, “o Congado é uma dança que lembra a coroação do Rei Congo e da Rainha Ginga de Angola, acompanhado de um cortejo compassado, levantamento de mastros e música. Esta manifestação cultural e religiosa, de influência africana, ocorre em algumas regiões do Brasil, tendo por temas a devoção a São Benedito e o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário”. Em Poços de Caldas, a tradição está ligada também aos Grupos de Caiapós, irmanados aos negros.

Fotos: Léo Bicalho