Trailers de lanche começam a ser desmontados

Na manhã deste domingo (26), os trailers de lanche, da Praça Pedro Sanches começaram a ser desmontados.

A retirada desses pontos comerciais se deu após a Prefeitura conseguir, na justiça, a reintegração de posse da área ocupada pelos equipamentos.

De acordo com a Prefeitura, a decisão da desocupação da área pública, foi tomada no ano passado, quando ocorreu a primeira reunião com os proprietários dos trailers, a fim de regulamentar a ocupação do espaço e também promover a construção da Alameda Poços, no Parque José Affonso Junqueira, próximo ao Palace Casino, que iniciou no dia 15 de março, data que os trailers deveriam ter paralisado a atividade comercial.

No dia 6 de março, foi publicado no Diário Oficial do Município o chamamento público com a finalidade de regularizar os trailers de lanche localizados em outros espaços públicos da cidade.

O prazo para os interessados apresentarem suas propostas terminou nesta quarta-feira, 22 de março, com apenas três interessados.

Beatriz Aquino