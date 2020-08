Transportadora é assaltada e funcionários são feitos de refém em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os criminosos levaram aparelhos celulares e R$130,00 em dinheiro

Alice Dionisio | 09h15

Dois homens invadiram uma transportadora, ontem (26) à noite, na Rodovia Mitsui e, fizeram cinco funcionários de refém. Os criminosos estavam encapuzados, armados com revólver e facão e tinham sotaque nordestino.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram levadas para a residência do caseiro, onde foram trancadas. Segundo as testemunhas, os assaltantes afirmavam que queriam a arma do caseiro. Quando não encontraram, levaram os aparelhos celulares dos funcionários e R$130,00 em dinheiro.

Quando os militares chegaram, os criminosos já haviam fugido. Foi feito rastreamento, mas até o momento eles não foram localizados.