Pontos Turísticos de Poços de Caldas reabrem nesta sexta-feira

A secretaria de Turismo, por meio de decreto publicado nesta quinta-feira (19/11), divulgou a reabertura do Complexo Véu das Noivas, Fonte dos Amores e Cristo Redentor. O Recanto Japonês ainda segue fechado para as obras de reconstrução da Casa de Chá e o teleférico só deve retomar as atividades com a concessão dos pontos turísticos que segue em tramitação. O edital prevê a concessão do Complexo Turístico Cristo Redentor (que inclui o teleférico), a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o Complexo Turístico Véu das Noivas).

A reabertura dos pontos turísticos é fundamental para a retomada dos negócios no setor. “O pedido de reabertura veio dos próprios turistas que estão na cidade e dos que estavam em contato com agências de turismo e hotéis. Eles esperavam a reabertura desses locais para fechar pacotes de viagem para Poços”, explicou Ricardo Oliveira, secretário de Turismo.

Com a reabertura desses espaços públicos foi autorizada também a retomada das atividades dos artesãos e expositores, que já tem o termo de permissão de uso no Complexo Véu das Noivas, Fonte dos Amores e no Cristo Redentor. “Vamos retomando com toda cautela, seguindo as normas sanitárias e atendendo também à solicitação desses trabalhadores que ainda estavam afastados”, concluiu Ricardo Oliveira.