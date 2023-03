“Turismo em Cena” é ampliado e traz apresentações durante todo o ano

Alice Dionisio

Que tal passear a pé pelas ruas de Poços de Caldas, na companhia de personagens icônicos que fizeram parte da história da cidade? Suas Majestades Imperiais Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, Barão do Campo Místico, Coronel Agostinho Junqueira, entre outros, ganham vida nas interpretações de atores locais caracterizados e desfilam pelo rico patrimônio arquitetônico e natural da estância. Este é o “Turismo em Cena”, que está sendo retomado e ampliado em 2023, com programação durante todo o ano.

O “Turismo em Cena” é um convite a moradores e turistas para um passeio pela história de Poços de Caldas, por meio de apresentações cênicas com atores caracterizados que conduzem o público aos pontos de interesse do núcleo turístico da área central da cidade, de forma divertida e lúdica.

O projeto da Secretaria Municipal de Turismo tem como objetivo valorizar o patrimônio histórico e cultural de Poços de Caldas e oferecer uma atração diferenciada aos turistas e moradores da cidade. Realizado nos anos de 2018 e 2019, durante as férias de julho, período de intensa visitação na cidade, a iniciativa foi ampliada em 2023.

“Sem dúvida, é um projeto de grande importância, que une as cadeias produtivas da cultura e do turismo, atuando no incremento das atrações aos visitantes, ao mesmo tempo em que valoriza e preserva nosso patrimônio e incentiva a produção cultural local. Por isso, não só retomamos a iniciativa como expandimos a programação para todo o ano, a partir deste sábado”, informa o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.

Confira a agenda de março:

25 de março – sábado

Caminho Ares, Águas e Lugares

Local: Saída no Museu Histórico e Geográfico

Horário de saída: 10h

Apresentação: Histórias, causos e lendas sulfurosas

Companhia Teatral: Monteiros e Lobatos

Elenco: Clisthenis Betti (Historiador e ator), Luciano Pedrilio, Wellington Rafael, Elvis Lago, Jacque Ferrari, Lucia Betti, Deborah Soares, Gildo Bernardes, Vinicius Betti, Lizzy Cantagessi

