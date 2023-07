Uma jornada em busca de si e de conexão com a natureza: escritora de Poços de Caldas lança livros inspirados em viagem de dois anos pelo litoral brasileiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Apaixonada pelo mar e pela natureza, a mineira Nina Forlin lança o livro de poesia “Mergulhos”, escrito a partir de uma grande viagem pelos estados brasileiros; obra dialoga com “Mares”, livro com registros fotográficos de sua jornada; o lançamento das obras acontece dia 20, em São Paulo, junto com uma exposição fotográfica

“Repleto de imagens luminosas e aquáticas, acompanhamos uma espécie de cartografia afetiva, em que as mesmas palavras se reorganizam para dizer, de muitas formas e em lugares diferentes, sentimentos de gratidão, felicidade, saudade.”

Trecho da quarta capa de “Mergulhos”

“Buscando um diálogo direto com o leitor, seus poemas, escritos em paisagens diferentes (nas quais o mar está sempre presente), falam dos mergulhos em si e no outro, da força do momento presente e dos acontecimentos que, como ondas, deixam rastros cheios de força por onde passam.”

Trecho da orelha de “Mergulhos”

A escritora, publicitária e instrutora de yoga mineira Nina Forlin (@ninaforlin) sempre se preocupou em manter-se conectada com a própria essência, além de ser apaixonada pela natureza. Mas só viu a possibilidade de se guiar por um estilo de vida que condizesse com seus valores quando começou a trabalhar em home-office, atuando neste modelo de trabalho por alguns meses, na capital paulista. Após esse período, Nina fez uma escolha que a mudaria em todos os sentidos: decidiu morar na praia, em Ubatuba, no litoral norte paulista. “E lá me encontrei na minha mais perfeita sincronia e natureza. Com isso, decidi partir em uma viagem para conhecer todos os cantos do nosso país”, conta.

Para empreender a aventura, a autora desapegou da própria casa e da maior parte do seu armário, ficando apenas com uma mala de mão com algumas roupas, uma prancha e um ukelele. A jornada durou em torno de dois anos, segundo ela, os melhores dois anos da sua vida, em que se reencontrou com valores como o amor, a conexão e o autoconhecimento. Na viagem, percorreu praticamente todo o litoral brasileiro, desde Florianópolis (SC) até Macapá (AP), navegando pelo rio Amazonas, com destaque também para sua passagem pelas cidades de Caraíva (BA), Jericoacoara (CE), Pipa (RN) e Ubatuba (SP).

Dessa experiência, surgiu o livro “Mergulhos” (110 pág., Editora Paraquedas), que traz poemas da autora escritos neste período. A partir do diálogo expansivo com a biodiversidade e a geografia dos mais diversos litorais, Nina traça um tom sensível e intimista, que, na verdade, também diz respeito às transformações internas que a viagem proporcionou. “Cada poema foi escrito e criado em um lugar diferente do Brasil, imprimindo nossa cultura e cada emoção sentida ao longo do caminho.” A autora também fotografou os lugares que passou, e seus sentimentos foram expressos também por meio da imagem, daí surgiu o livro “Mares” (52 pág, Editora Paraquedas), que será lançado em paralelo ao “Mergulhos”. O trabalho fotográfico de Nina pode ser acessado em seu site e via Urban Arts.

Com o intuito de trazer as belezas dos quatro cantos do Brasil, “Mares” traz a leveza e a beleza brasileira, em um mergulho de culturas e tradições. “O ‘Mares’ surgiu no mesmo contexto do ‘Mergulhos’, todas as fotos foram tiradas durante a minha viagem e estão dentro de um contexto de mergulho profundo no autoconhecimento e conhecimento da nossa terra chamada Brasil”, explica a autora.

O evento de lançamento da obra está marcado para dia 20, às 19h, na Urban Arts (Rua Aspicuelta, 10, Vila Madalena), em São Paulo, capital. Junto ao lançamento dos livros, haverá a exposição de fotos da série “Mergulhos pelo Brasil”.

“De dentro para fora”: a escrita de Nina Forlin como autoconhecimento e conexão

Nina Forlin se define como uma mulher apaixonada pelo mar, pelo amor, pela escrita e, principalmente, pela conexão com a natureza. Além de escritora, é publicitária, instrutora de yoga e trabalha há mais de doze anos com marketing digital. É natural de Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais, e atualmente vive em São Paulo.

Nina valoriza, acima de tudo, estar em contato com o que ela chama de “essência”, sendo a escrita a maneira que ela encontrou, ainda criança, de se comunicar consigo mesma e com os próprios sentimentos. “Quando pequena, entrava dentro do armário e ficava meditando lá dentro, com uma abajur e um caderno, estilo diário, sempre criando textos e poemas que trouxessem à tona o que se passava dentro de mim”, relembra.

A autora também se considera uma “leitora eclética”, atravessada pelos mais diversos tipos de literatura. Ao falar de suas inspirações, Nina cita desde filósofos como Platão a escritoras contemporâneas, como a romancista Colleen Hoover e as poetas Rupi Kaur e Ryane Leão, que convergem principalmente na temática do autoconhecimento.

Como uma boa surfista nas horas vagas, para Nina, a noção de autoconhecimento se une à paixão pela natureza dentro da sua relação com a escrita, que ela entende como um mergulho – daí, o título de seu primeiro livro de poemas.

“Mergulhos” e “Mares” abordam o mundo exterior ao registrar um processo essencialmente interno, representando também o desejo de compartilhá-lo com o mundo. “As obras vieram de dentro pra fora, inseridas dentro de um contexto de vida em que eu mergulhava pelos mares e rios do Brasil, em uma viagem não só por todos os estados do Brasil, mas para dentro de mim”, afirma.

Confira um trecho da obra “Mergulhos”:

“O encontro de almas já então conhecidas:

a certeza da vida.

Dentro de todo oculto: a certeza da conexão,

os planos implanejáveis.

É como se os olhos se caçassem até que

se encontram.

Um olhar simples: se acolhem, na paz, na luz,

na completude.”

AGENDA

Lançamento das obras “Mares” e “Mergulhos”, de Nina Forlin, junto com exposição fotográfica “Mergulhos pelo Brasil”

QUANDO: 20 de julho

HORÁRIO: 19h

ONDE: Urban Arts (Rua Aspicuelta, 10, Vila Madalena), em São Paulo

Entrada gratuita



