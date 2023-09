Unimed Poços de Caldas celebra o Dia Mundial da Segurança do Paciente com excelência

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas se une à comunidade global de saúde para celebrar o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Este dia especial reforça a importância vital de garantir a segurança e o bem-estar daqueles que confiam nos cuidados de saúde de alta qualidade.

Este ano a campanha da Organização Mundial de Saúde (OMS), tem por objetivo engajar os pacientes e familiares, para que tenham protagonismo em seu cuidado. No Hospital Unimed Poços de Caldas este é um propósito estratégico desdobrado entre as equipes. A cada ano, esta intenção se fortalece através das diversas ações de engajamento do cliente. “Sabemos o quanto ele é importante, para isto temos diversas formas de envolver e dar voz a eles, com intuito de transformar nosso cuidado. Há três anos trabalhamos com um aplicativo que apoia a equipe multidisciplinar neste envolvimento e os dados demonstram que estamos conseguindo atingir um maior número de avaliações dos nossos clientes, que resulta no NPS de Segurança” explica Eliane Félix, coordenadora de Gestão de Riscos.

No ano de 2022 a cooperativa de saúde obteve 7.634 avaliações através do app. Já em 2023, até o momento, foram registradas 11.431 avaliações. “Isso demonstra que estamos no caminho certo, pois a cada dia, conseguimos fortalecer o engajamento dos nossos clientes. Isso nos proporciona a melhora dos processos de trabalho, performance de atendimento das equipes e fortalece a cultura de segurança institucional” reforça Eliane.

Na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente referente ao ano de 2021, a cooperativa de saúde manteve um índice notável de 100% de alta conformidade em relação às diretrizes estabelecidas, um marco que reflete o compromisso inabalável com a segurança do paciente. “Esta é uma ferramenta fundamental que nos ajuda a aprimorar continuamente nossos processos e a aderir estritamente às melhores práticas estabelecidas. Isso garante que todos os pacientes recebam cuidados de saúde seguros e de alta qualidade” afirma Marlene Cristina dos Santos, gerente de Recursos Próprios.

O Dia Mundial da Segurança do Paciente busca a reflexão sobre os avanços significativos que são alcançados na promoção de práticas seguras. Conforme a OMS, Segurança do Paciente é a redução do risco de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável, ou seja, é a redução de atos inseguros nos processos assistenciais e o uso das melhores práticas descritas de forma a alcançar os melhores resultados possíveis para o paciente.

Sobre a Unimed Poços de Caldas

Fundada em 1991, a Unimed Poços é uma cooperativa de saúde com mais de 270 médicos cooperados e quase 660 colaboradores. A Unimed Poços está presente em outras cinco cidades: Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas e Campestre. Com hospital próprio, certificado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Nível 3, farmácia e extensa rede de serviços credenciados (laboratórios, hospitais e clínicas), atende mais de 50 mil beneficiários.