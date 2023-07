Unimed Poços realiza festa julina beneficente em comemoração ao Dia de Cooperar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços realizará no dia 30 de julho (domingo), uma festa julina em comemoração ao Dia de Cooperar (Dia C), evento anual que promove ações solidárias e de voluntariado em diversas comunidades. A festa será realizada na Associação das Damas de Caridade, situada na Rua Rio Grande do Norte, 598 – centro, a partir das 15h.

O Dia de Cooperar é uma iniciativa que visa estimular a cooperação e o engajamento de empresas e organizações em ações de responsabilidade social, beneficiando comunidades e instituições de caridade. Neste contexto, a Unimed Poços se une a essa importante causa promovendo uma festa julina cheia de diversão e solidariedade.

O evento contará com um ambiente acolhedor e festivo, repleto de comidas típicas, música ao vivo e o tão famoso bingo. Além disso, toda a arrecadação financeira será revertida em doações para o asilo Vila Vicentina Elvira Dias e a Associação das Damas de Caridade.

Serviço:

Data: 30 de julho de 2023 (domingo)

Horário: A partir das 15h

Local: Associação das Damas de Caridade

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 598 – Centro

Sobre a Unimed Poços

Fundada em 1991, a Unimed Poços é uma cooperativa de saúde com mais de 265 médicos cooperados e cerca de 650 colaboradores. A Unimed Poços está presente em outras cinco cidades: Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas e Campestre. Com hospital próprio, certificado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Nível 3, farmácia e extensa rede de serviços credenciados (laboratórios, hospitais e clínicas), atende mais de 50 mil beneficiários.



Sobre o Dia de Cooperar (Dia C)

Com abrangência nacional, o Dia C tem como tema “Atitudes simples movem o mundo”. O objetivo é incentivar iniciativas de responsabilidade social nas comunidades em que as cooperativas estão inseridas, por meio de ações voluntárias. Dessa forma o segmento contribui para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), agenda composta por metas que devem ser atingidas até o ano de 2030.